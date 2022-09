La Dynamic Island è arrivata su Android: ecco l'app da scaricare per averla

Tra le principali novità introdotte da Apple con la nuova gamma di iPhone 14 Pro, troviamo senza dubbio la Dynamic Island, il nuovo sistema di gestione del notch che rende il ritaglio presente sugli smartphone un’area attiva in cui vengono mostrate informazioni sulle app aperte in background. Ora, è pronta ad approdare anche su Android.

Come prevedibile, infatti, subito dopo il reveal ufficiale da parte della società americana, molti sviluppatori si sono messi al lavoro per cercare di replicare sugli smartphone Android l’esperienza Apple.

Ebbene, sul Play Store è disponibile da qualche ora in early access per il download l’app DynamicSpot, sviluppata da Jawomo. L’applicazione è completamente gratuita ed include un’ampia gamma di novità che permettono di regolare la posizione e le dimensioni della “Dynamic Island”. Pagando 4,99 Dollari invece è possibile aggiungere delle funzioni più avanzate, come ad esempio la possibilità di mostrarla sulla lock screen o di aggiungere degli shortcut che permettono di aprire le app.

Trattandosi di una versione early access, però, il funzionamento non è completamente liscio. A ciò bisogna anche aggiungere che non trattandosi di una funzionalità nativa dell’OS, potrebbe non adattarsi al meglio a tutti gli smartphone.

Fateci sapere cosa ne pensate, se avete intenzione di scaricarla sul vostro smartphone Android.