Dynamic Island di iPhone 14 Pro su Android? Xiaomi potrebbe pensarci davvero

La manifestazione dei primi cloni della Dynamic Island su Android dopo il lancio per i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max sta incuriosendo anche i piani alti dei principali produttori di smartphone del robottino verde. Tra questi, il presidente di Xiaomi ha chiesto il feedback degli utenti che lo seguono sui social.

Come ripreso da MyDrivers, Lu Weibing su Weibo – rinomato social network cinese – ha posto ai suoi follower una semplice domanda: “Avete davvero bisogno di Dynamic Island in Redmi K60?”. Per essere chiari, Redmi K60 è il top di gamma della serie Redmi che dovrebbe arrivare nel corso dei primi mesi del 2023 con i chipset Qualcomm flagship di ultima generazione Snapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 8 Gen 2.

La domanda sembra essere rivolta al pubblico come una ricerca di feedback genuino da parte della community Xiaomi; tuttavia, quel “davvero” aggiunto alla questione potrebbe indicare un disinteresse effettivo da parte del presidente di Xiaomi, il quale potrebbe piuttosto porre l’attenzione sul fatto che una feature di questo tipo non è strettamente necessaria al fine di migliorare la user experience.

Una prima risposta concreta giungerà con l’eventuale diffusione di feature simili con la personalizzazione di temi proprietari, come già accaduto nel caso della MIUI firmata Xiaomi, e con il feedback dei possessori di iPhone 14 Pro e Pro Max.

Parlando sempre del brand cinese, ecco a voi la prima foto di Xiaomi 13 Pro.