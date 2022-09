La Dynamic Island di iPhone 14 Pro è in arrivo anche su Android: arrivano i primi cloni

Tra le principali novità introdotte da Apple con i nuovi iPhone 14 Pro figura senza dubbio la Dynamic Island, ovvero il nuovo sistema che di fatto “fa prendere vita” al nuovo notch, rendendolo un’area interattiva dove vengono mostrate informazioni su chiamate, applicazioni e notifiche.

A quanto pare questa feature ha attirato le attenzioni non solo degli utenti, che sembrano averla largamente apprezzata almeno a giudicare dai commenti emersi sui social, ma anche dai produttori e fan Android che sono pronti a prenderla in prestito per i loro dispositivi.

Uno sviluppatore di temi per MIUI di Xiaomi ha infatti creato una versione Android della Dynamic Island, che è in attesa di approvazione da parte del produttore asiatico.

Vaibhav Jain di TechDroider infatti attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha condiviso una clip, che trovate in calce, in cui si vede un’area in stile Dynamic Island nella parte superiore di uno smartphone Xiaomi. Il tema si chiama Grumpy UI ed è attualmente disponibile solo in cinese: fondamentalmente trasforma il notch a pillola in uno strumento di multitasking che permette di passare da un’app all’altra senza uscire da quella aperta.

Come dicevamo poco sopra, il tema è ancora in fase di revisione da parte di Xiaomi e non sono emerse informazioni sul possibile lancio, tanto meno sugli smartphone su cui sarà compatibile.