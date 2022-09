La Dynamic Island di iPhone 14 Pro è realtà ed è già stato ricreato Pong

Che il mondo degli sviluppatori sia sempre pronto ad accogliere le novità e cercare nuove idee è risaputo. L'arrivo della Dynamic Island di iPhone 14 Pro non può dunque che rappresentare un momento in cui si vedono nuove applicazioni. Cosa si sono inventati i developer? Tranquilli, non c'è solo Pong.

Va bene, partiamo da "Hit The Island", gioco pubblicato sull'App Store che permette, per l'appunto, di giocare a una versione moderna di Pong, se così vogliamo. Non si fa però solamente riferimento a trovate di questo tipo, dato che, come riportato anche da 9to5Mac, le idee creative non sembrano essere di certo mancate agli sviluppatori in questi giorni.

Ad esempio, nel client Apollo legato a Reddit è stato integrato un simpatico gatto che si muove sopra la Dynamic Island, un po' in stile Tamagotchi. Insomma, il nuovo design implementato da Apple su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max al posto del notch sta già dando spettacolo. Ricordiamo tra l'altro che su Android sono emersi i primi cloni della Dynamic Island.

Per il resto, gli appassionati del mondo della tecnologia stanno discutendo in merito alla comparsa del design del doppio punch-hole in pagine ufficiali Apple. Insomma, di certo l'approdo sul mercato degli iPhone 14 non sta passando inosservato.