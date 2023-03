La Dynamic Island di iPhone 15 includerà anche un nuovo sensore di prossimità

Non ci sarà solo la ricarica USB-C più veloce nell’iPhone 15. È ormai assodato che tutti i modelli di smartphone 2023 di Apple conterranno la Dynamic Island, anche le due varianti base, ma all’interno di essa troverà spazio un’altra novità.

Un tweet pubblicato dal popolare analista Ming-Chi Kuo, si legge che Apple integrerà il sensore di prossimità all’interno della Dynamic Island di iPhone 15 piuttosto che al di sotto di essa. La differenza rispetto ad iPhone 14 Pro è sostanziale, in quanto in questo caso il sensore si trova sotto il display ed all’esterno della Dynamic Island mentre, come osserva Kuo, “nella serie iPhone 15, il sensore di prossimità si trova all’interno della Dynamic Island, senza alcuna modifica al suo design”.

A livello di funzionalità non dovrebbero esserci grosse modifiche: il sensore di prossimità infatti rileva quando l’utente tiene il telefono vicino all’orecchio per spegnere lo schermo. La scelta di spostarlo nella Dynamic Island probabilmente consentirà ad Apple di ridurre i costi di produzione.

Kuo osserva che Finisar si occuperà della fornitura dei sensori di prossimità di iPhone 15, che avranno una lunghezza d’onda di 940nm, rispetto ai 1380nm di iPhone 14 Pro.

Secondo gli altri rumor emersi nelle scorse ore, gli iPhone 15 avranno anche un tasto in meno rispetto alla serie iPhone 14.