Le Dynamic Island 'scartate' da Apple per gli iPhone: c'era anche laterale!

I designer e gli ingegneri di Apple hanno fatto un ottimo lavoro nell'implementazione della Dynamic Island, sorpresa assoluta della presentazione di iPhone 14 Pro e Pro Max ma poi arrivata anche sui modelli "base" con iPhone 15.

Tuttavia, la "pillola interattiva" di iOS non è sempre stata come la conosciamo: il design definitivo della Dynamic Island non è stato l'unica versione valutata dalla mela morsicata per integrare un'area di interazione e notifica a scomparsa. Una prima versione, per esempio, aveva una forma tipicamente a notch e sarebbe dovuta apparire sul fianco destro, all'altezza del tasto azione. Da qui l'utente avrebbe potuto apprendere informazioni come l'ora, la qualità del segnale mobile e wifi, la percentuale della batteria e l'impostazione audio.

Un'altra idea, invece, l'abbiamo già vista in azione su Android: stiamo parlando della possibilità di annerire del tutto l'area superiore dello schermo, riducendo di fatto la diagonale dello schermo e dedicando a questa striscia nera il compito di mostrare informazioni di servizio. Molti brand nel corso del tempo hanno proposto questa possibilità in maniera del tutto opzionale, soprattutto per chi preferiva nascondere fori, pillole o gocce e non amava questo tipo di soluzioni di continuità. Solo in seguito arrivò l'idea della Dynamic Island, con vari concept che si sono succeduti nel tempo prima che la scelta definitiva ricadesse sul design attuale. Nella foto qui in alto potete ammirare le varie idee che sono state valutate prima della versione finale, grazie al lavoro di MacRumors che ha provato a "tradurre" in immagine le idee di Cupertino.