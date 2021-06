Con il Dynamic Refresh Rate, Windows 11 aumenterà la durata delle batterie dei laptop

Mentre sono stati aggiornati i requisiti di Windows 11, arriva un'interessante notizia da parte di un program manager di Microsoft, che ha svelato la nuova funzionalità Dynamic Refresh Rate (DRR) del sistema operativo, che è progettata per aumentare la durata delle batterie dei laptop.

Il DRR, come suggerisce il nome, è in grado di regolare dinamicamente il refresh rate dei PC per aumentarlo solo in caso di necessità. Le differenze rispetto a Windows 10 sono notevoli in quanto attualmente gli utenti sono "costretti" a scegliere tra 60 e 120Hz manualmente.

Con il Dynamic Refresh Rate di Windows 11, il laptop regolerà dinamicamente la frequenza di aggiornamento. "Ciò significa che Windows 11 passerà senza problemi da una frequenza di aggiornamento inferiore a una frequenza di aggiornamento più elevata in base a ciò che stai facendo sul tuo PC" ha spiegato Ana Marta, program manager del team grafico di Microsoft.

Il supporto al DRR dovrà essere implementato anche dagli sviluppatori delle app, ma durante l'Insider Preview sarò limitato ad Office, Microsoft Edge, Microsoft Whiteboard, Microsoft Photos, Snip & Sketch, Drawboard PDF, Microsoft Sticky Notes, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft To Do e Inkodo.

Le differenze rispetto al VRR sono sostanziali, dal momento che quest'ultimo si riferisce ai giochi, mentre il DRR si focalizza esclusivamente sulle app.

Ovviamente, per farlo funzionare sarà necessario disporre di un laptop che supporti una frequenza di aggiornamento variabile di almeno 120Hz ed i driver WDDM 3.0.