Da Dyson arrivano le cuffie con cancellazione del rumore che puliscono l'aria respirata

Dyson è nota per le sue aspirapolveri senza fili, ma il nuovo prodotto svelato sicuramente attirerà le attenzioni di molti. Il marchio britannico, infatti, ha presentato un paio di cuffie che combinano la cancellazione del rumore over-ear con una vera e propria maschera anti-inquinamento che filtra l’aria.

Si chiamano Dyson Zone e sono progettate per pulire l’aria che respiriamo nelle città, in modo tale da evitare che entrino nel nostro corpo gas, allergeni e particolato. Il tutto mentre blocca anche i rumori esterni mentre si ascolta la propria musica preferita, grazie alla cancellazione attiva del rumore.

A livello tecnico, le cuffie contengono dei compressori in ciascun padiglione che aspirano l’aria tramite i filtri a doppio strato, frutto dell’esperienza trentennale della compagnia in questo settore (Dyson propone anche dei filtri e purficatori d’aria per ambienti più o meno piccoli), che poi soffiano nel naso e bocca due flussi d’aria purificata. La mascherina non entra a contatto diretto con la pelle del viso degli utenti: in questo modo si evitano irritazioni o allergie, ma ci sono comunque delle alette che evitano che i venti laterali possano entrare nel naso senza essere purificati.

E’ presente anche un sistema integrato che adatta il livello di purificazione in base a ciò che si sta facendo, ma è possibile impostarlo anche manualmente su basso, medio ed alto. Se si imposta la modalità automatica, gli accelerometri delle cuffie rilevano i movimenti ed alternano la velocità di purificazione.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico delle cuffie, Dyson si è affidata ad un team di ingegneri audio ed acustici per offrire un’esperienza d’ascolto ad ampia frequenza e bilanciata, con bassa distorsione. I driver al neodimio offrono “una riproduzione fedele a quella di musicisti e creatori”.

Anche per la cancellazione attiva del rumore sono presenti tre modalità: isolamento, conversazione e trasparenza, ognuna delle quali isola in maniera diversa.

Nessuna informazione sul prezzo e la data di lancio, ma Dyson ha sottolineato che saranno disponibili online e nei negozi a fine 2022. Non è chiaro se sarà accessibile anche l’esperienza con Dyson Demo VR.