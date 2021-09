Dyson, tra l'aspirapolvere per bambini e quello che sale le scale da solo

Dyson è sicuramente uno dei brand più noti quando si fa riferimento a un prodotto come l'aspirapolvere. In questo contesto, la società ha deciso di puntare anche a progetti un po' diversi dal solito, ad esempio un aspirapolvere per bambini e un aspirapolvere che sale le scale da solo.

Partendo dall'aspirapolvere per bambini, non tutti sanno che esiste un prodotto con licenza ufficiale Dyson di questo tipo, che tra l'altro non ha un costo elevato. Si tratta infatti di un giocattolo realizzato dall'azienda ODS Toys, che riprende il design di un classico aspirapolvere Dyson e "aspira davvero". Ovviamente si tratta semplicemente di un prodotto per far divertire i bambini e consentire loro di "aiutare" durante le pulizie di case (genitori all'ascolto: probabilmente dovrete fare tutto voi lo stesso, ma almeno potrete "condividere" le vicende domestiche con i vostri figli più piccoli). Il prezzo dell'aspirapolvere per bambini è attualmente fissato a 34,99 euro su Amazon.

Passando, invece, alla questione dell'aspirapolvere che sale le scale da solo, dovete sapere che, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e Bloomberg, Dyson ha depositato un brevetto legato a un prodotto di questo tipo. Nel documento disponibile online, si possono notare alcune immagini che lasciano spazio a pochi dubbi: tra le idee del noto brand c'è anche quella legata a un aspirapolvere molto particolare, che sembra quasi un "braccio meccanico" in grado di "arrampicarsi" e salire uno scalino alla volta.

Chiaramente si tratterebbe di una novità di non poco conto, ma ricordiamo che la semplice esistenza di un brevetto non significa per forza di cose che l'aspirapolvere arriverà sul mercato. In ogni caso, sicuramente l'idea è interessante.