Dyson, aspirapolvere senza fili in offerta speciale sullo store ufficiale in Italia

Dopo aver parlato dell'errore di prezzo Unieuro sull'aspirapolvere Dyson, oggi ad essere protagonista è direttamente lo shop ufficiale del marchio britannico, che propone un'offerta speciale a tempo limitato su un'aspirapolvere senza fili.

Si tratta della Dyson V11 Motorhead nella colorazione nichel/blu. che può essere acquistata a 499 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 529 Euro di listino.

Non è disponibile alcune informazione sulla data di scadenza dell'offerta, mentre la consegna è gratuita in 24 ore e per coloro che effettuano l'ordine prima delle ore 16 la spedizione è prevista stesso in giornata.

A livello tecnico, l'aspirapolvere Dyson V11 Motorhead è in grado di ottimizzare in modo intelligente la potenza ed autonomia per offrire una pulizia in linea con gli standard Dyson. Nella confezione sono inclusi due accessori che si adattano ad ogni tipo di pulizia, a cui si aggiunge la spazzola Direct Drive che è adatta per tutti i tipi di superfici e tappeti. In termini di autonomia, invece, la scheda ufficiale di Dyson parla di 60 minuti in modalità Eco, ma chiaramente il tutto è legato al tipo di utilizzo. Presente anche uno schermo LCD che indica in tempo reale le performance analizzandole fino ad 8.000 volte al secondo. La ricarica avviene tramite un supporto a parete, invece.