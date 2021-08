Dyson, aspirapolvere V11 Absolute Extra Pro oro in offerta: prezzo speciale

Siamo quasi giunti a settembre 2021 e il "clima" che si respira è quello delle offerte per la "ripartenza". In questo contesto, chiaramente "tornano" anche le pulizie di casa: ecco il motivo per cui potrebbe interessarvi approfondire la promozione lanciata da Dyson sull'aspirapolvere V11 Absolute Extra Pro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, l'aspirapolvere senza filo viene venduto, in colorazione oro, a un prezzo di 749 euro tramite il portale ufficiale di Dyson. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 799 euro, dato che tramite l'iniziativa "Prezzo speciale" è possibile risparmiare 50 euro fino ad esaurimento scorte. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante, in quanto non esattamente tutti i giorni si vede uno sconto effettuato in questo modo su un prodotto Dyson, tra l'altro in una colorazione esclusiva che non si trova facilmente nei principali store online.

Per intenderci, giusto per farvi degli esempi concreti, anche Unieuro ha lanciato un'offerta speciale su Dyson V11 Absolute Extra Pro, proponendo l'aspirapolvere a 749 euro mediante il suo sito Web ufficiale, ma in questo caso si tratta della "classica" versione Blu. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre i rivenditori di Amazon Italia vendono la variante "classica" dell'aspirapolvere a partire da 893 euro. C'è inoltre da dire che Euronics propone il modello "classico" a 699 euro (non manca l'iniziativa "I Magnifici") e lo stesso fa Comet (dato che anche in questo caso il prezzo è pari a 699 euro).

Insomma, in linea generale sembra trattarsi di un buon momento per acquistare Dyson V11 Absolute Extra Pro.