Dyson Black Friday 2021: oltre 100 Euro di sconto sull'aspirapolvere Dyson V15

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, è ufficialmente partito il Black Friday di Dyson e siamo qui ad accompagnarvi in questa sei giorni che si concluderà il 29 Novembre con il Cyber Monday. Il marchio inglese permette però di acquistare a prezzo ridotto un'aspirapolvere molto interessante, risparmiando un'ottima cifra.

Stiamo parlando del Dyson V15 Detect Absolute, che nel bundle con due spazzole e 9 accessori in dotazione, con Dok, può essere acquistato a 699 Euro. Il risparmio netto è di 125 Euro, dal momento che il Dok ha un valore di mercato di 125 Euro e trova spazio nella confezione.

L'offerta sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato, e per questa ragione consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Dyson dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate da 233 Euro senza interessi grazie a Klarna.

L'aspirapolvere a livello tecnico è dotata di una spazzola laser Slim Fluffy che rivela con il laser le particelle invisibili, mentre la spazzola High Torque adatta in automatico la potenza di aspirazione ad ogni superficie. E' presente anche uno schermo LCD che riporta su le informazioni in tempo reale. A livello di autonomia, invece, Dyson parla di 60 minuti in modalità Eco.