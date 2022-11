Dyson Black Friday 2022: al via tante offerte speciali ed esclusive

In vista del Black Friday 2022, Dyson ha già reso disponibili le offerte che accompagneranno i propri clienti al venerdì nero dello shopping in programma il 25 Novembre 2022.

Direttamente sul sito web ufficiale di Dyson, è possibile accedere ad un'ampia serie di offerte speciali pensate appositamente per il Black Friday.

Il Dyson V12 Detect Slim Absolute, nel bundle con sei accessori e due spazzole è disponibile a 499 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 649 Euro di listino. Disponibile in offerta anche il Dyson Omniglide, con quattro accessori inclusi ed una batteria extra, a 369 Euro, 100 Euro in meno rispetto al valore complessivo del bundle.

Sempre per il Black Friday, Dyson sconta anche il robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist a 799 Euro, con un risparmio di 200 Euro dal prezzo iniziale di 999 Euro.

Tra gli altri accessori segnaliamo l'asciugacapelli Dyson Supersonic a 449 Euro con stand dal valore di 65 Euro incluso, e la piastra Dyson Corrale a 449 Euro con kit spazzola e pettine del valore di 50 Euro presente nella confezione.

Disponibile in offerta anche il purificatore termoventilatore Dyson Pure Hot + Cool a 399 Euro, 50 Euro inmeno dal prezzo di listino. Per quest'ultimo la spedizione è prevista dal 23 Novembre.

Tutte le promozioni possono essere seguite direttamente nella pagina del Black Friday di Dyson.