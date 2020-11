Dyson Black Friday: in arrivo gli sconti, ecco come non perderli

Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno, quando il sito web è quasi andato in tilt, anche nel 2020 Dyson ha annunciato la propria partecipazione al Black Friday. L'azienda inglese specializzata nella progettazione di elettrodomestici ha già predisposto una pagina in cui spiega come non perdersi nemmeno una promozione.

Dyson, infatti, nella pagina del Black Friday ha spiegato che presto saranno disponibili "le nostre esclusive Black Friday", senza però svelare alcun tipo di informazione o dettagli su ciò che andrà a proporre tra nove giorni.

Agli utenti interessati, però viene raccomandato di iscriversi alla newsletter, attraverso il modulo presente nella stessa pagina, in cui viene richiesto l'indirizzo email, nome, cognome, codice postale e le eventuali categorie d'interesse. Nelle condizioni viene anche sottolineato che al termine dell'iniziativa l'indirizzo email non sarà più usato per scopi promozionali e verrà cancellato.

Non è chiaro che tipo di offerta abbia intenzione di proporre Dyson: è facile però intuire sconti sui suoi prodotti più venduti, tra cui le aspirapolveri senza filo e per il trattamento dell'aria, oltre che per la cura dei capelli. Resta da capire anche la disponibilità: lo scorso anno la società aveva predisposto una sorta di sistema di prenotazione in cui si doveva effettuare una sorta di fila.

Ovviamente segnaleremo su queste pagine le migliori promozioni proposte da Dyson e dalle altre catene, direttamente sull'hub del Black Friday.