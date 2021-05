Dyson, cosa non aspirare mai con il vostro aspirapolvere? Un promemoria

Dyson può per certi versi essere definita come la "Apple" degli aspirapolvere, per fare un paragone prettamente tech. Non sono dunque in pochi coloro che hanno deciso di affidarsi al noto brand per questo tipo di prodotto, soprattutto dopo gli sconti degli ultimi giorni. Ma cosa non va mai aspirato con un aspirapolvere Dyson? Facciamo chiarezza.

Nel corso della giornata siamo infatti spesso distratti ed è noto che non esattamente tutti siano degli "esperti" di aspirapolvere. Per questo motivo, un promemoria non fa mai male e può servire a coloro che vengono "chiamati" per la prima volta a dover utilizzare questo tipo di prodotto (sembrano lontani i tempi in cui se ne occupavano i genitori, vero?).

Ebbene, il "vademecum" in questo caso arriva direttamente dal noto produttore, che a marzo 2021 ha risposto all'immancabile domanda relativa a cosa non fare con i suoi prodotti. Più precisamente, la risposta, fornita da Monica, Dyson Expert, è arrivata tramite un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Dyson.

Tra le azioni da evitare, c'è sicuramente l'aspirare liquidi o passare su superfici umide. Questo potrebbe infatti compromettere il funzionamento del motore di aspirapolvere e spazzola. Per il resto, andando oltre al video, in genere si dice che è bene fare attenzione anche a vetro, cenere, capelli molto lunghi e determinati oggetti di piccole dimensioni che però hanno un certo peso.