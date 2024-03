Dyson, fatturato globale record a 7,1 miliardi: nel 2024 la più grande suite di prodotti

Nella conference call di fine trimestre, Dyson ha annunciato i risultati finanziari relativi al 2023, nel corso del quale ha raggiunto un fatturato globale record da 7,1 miliardi di Sterline, pari ad una crescita del 9% rispetto al2022.

Dyson, che proprio di recente ha annunciato i vincitori dei Dyson Awards 2023, ha voluto sottolineare come nonostante i venti contrari abbia aumentato gli investimenti a lungo termine, aumentando di oltre il 40% la spesa in ricerca e sviluppo nel 2023. Questo dato porta gli investimenti totali, comprese le spese in conto capitale, a più di 2 miliardi di Sterline nel 2021. L’azienda, forte di un team di ingegneri composto da 6500 persone, sta investendo più di 9 milioni di Sterline a settimana in ricerca e sviluppo in settori come l’intelligenza artificiale, la robotica, ed una nuova tecnologia proprietaria per le batterie.

Sempre restando in ambito finanziario, Dyson ha comunicato di aver raggiunto un utile di 1,4 miliardi di Sterline, in crescita del 9% rispetto al 2022.

Per quanto concerne il 2024, Dyson ha annunciato che lancerà la più grande suite di prodotti fino ad oggi: prevista un’espansione della tecnologia Beauty, ma anche delle tecnologie per la casa e gli indossabili. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.