Dyson lancia il purificatore umidificatore ventilatore che distrugge la formaldeide

New entry nel catalogo Dyson. SI tratta del Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde, il primo purificatore umidificatore ventilatore che include le più recenti funzionalità Dyson per il rilevamento della formaldeide e le combina con la tecnologia di umidificazione igienica UV-C.

Secondo quanto spiegato dal produttore inglese, si tratta di un prodotto in grado di rilevare e distruggere la formaldeide automaticamente, e grazie all’UV-C può rimuovere il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua.

Il sensore allo stato solido progettato ad hoc si differenzia da quelli a base di gel in quanto questi ultimi possono deteriorarsi nel tempo e rilevare erroneamente come formaldeide altri inquinanti come i COV. La soluzione progettata da Dyson lavora in combinazione con un algoritmo per monitorare selettivamente i livelli di formaldeide, ignorando in maniera smart gli altri gas.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde dispone anche di un sistema di filtrazione HEPA H13 sigillato, e gli ingegneri hanno riprogettato i percorsi del flusso d’aria per ottenere una filtrazione standard che si assicura che l’aria non bypassi il filtro e che blocchi qualsiasi potenziale punto di perdita tramite cui l’aria sporca potrebbe essere dispersa nuovamente nell’ambiente. La tecnologia UV-C e i fili d’argento nell’evaporatore sono in grado di inibire la crescita dei batteri, distruggendo il 99,9% di quelli presenti in acqua.

“La tendenza della formaldeide al degassamento fa sì che possa accumularsi e passare inosservata per anni nelle nostre abitazioni. Gli umidificatori senza un sufficiente trattamento dell'acqua possono diffondere nell'aria goccioline di acqua inquinata. Dyson ha progettato un dispositivo che risolve entrambi i problemi: rileva con precisione e distrugge ininterrottamente la formaldeide e umidifica l’aria in modo igienico, rendendola più pulita” afferma Alex Knox, vice presidente della categoria Environmental Care di Dyson.