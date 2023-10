Dyson lancia i nuovi purificatori d'aria economici: si parte da 499 Euro

A pochi giorni dalla presentazione del Dyson Purifier Big+Quiet Formaldheyde, il marchio inglese arricchisce la sua gamma di purificatori d’aria con il nuovo purificatore termoventilatore Dyson Purifier Hot+Cool Gen 1 ed il purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool Gen 1.

Il primo è disponibile al prezzo di 599 Euro, mentre il secondo a 499 Euro. Entrambi sono progettati per chi desidera acquistare un ulteriore purificatore per la casa o vuole provarne uno per la prima volta, spendendo meno.

La nuova gamma Dyson Purifier Gen 1 è inoltre dotata della tecnologia di filtrazione e proiezione del flusso d’aria Dyson ed i purificatori sono in grado di reagire automaticamente all’inquinamento delle particelle (tra cui povere e polline). Presente anche il filtro HEPA completamente sigillato ed un filtro ai carboni attivi: questi due sono progettati per catturare in maniera efficiente il 99,95% delle particelle ultrafini da 0,1 micron e fino al 99,9% di virus ed H1N1, oltre che gas ed odori. Complessivamente, come spiegato dalla stessa Dyson, grazie alla tecnologia Air Multiplier i purificatori sono in grado di diffondere oltre 290 litri di aria purificata al secondo.