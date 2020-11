Dyson lancia gli sconti del Black Friday: ecco le prime offerte

Disponibili da oggi sul sito web di Dyson le prime offerte per il Black Friday, che probabilmente saranno espanse anche nei prossimi giorni quando entreremo a pieno nel clima del Venerdì Nero. Il marchio inglese propone dei bundle molto interessanti su vari prodotti per la casa.

Il Dyson Airwrap Volume+Shape, con spazzola lisciante forte piccola che ha un valore di 35 Euro, può essere acquistato a 449 euro. Come specificato nella scheda tecnica, sostanzialmente la spazzola viene regalata nel pacchetto.

A 549 Euro, invece, è possibile portare a casa il purificatore termoventilatore Dyson Pure Hot+ Cool con filtro aggiuntivo incluso nel carrello, del valore di 60 Euro. La promozione, a giudicare da quanto indicato nella scheda prodotto, sarà disponibile fino al 30 Novembre.

In sconto la lampada da tavolo Dyson Lightcycle, nella colorazione nera, a 399 Euro. La lampada è in grado di rilevare in maniera intelligente la luce del giorno e garantisce un'autonomia fino a 60 anni. In offerta troviamo anche la lampada da terra Lightcycle, a 599 Euro. Su queste ultime due offerte non sono disponibili però informazioni sulla data di scadenza.

Dyson garantisce la consegna a casa gratuita in 2-3 giorni lavorativi, cinque anni di garanzia e la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni.

La pagina completa delle offerte Black Friday di Dyson è disponibile a questo indirizzo.