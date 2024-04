Dyson lancia il Supersonic Nural: l'asciugacapelli intelligente che protegge i capelli

Dyson ha annunciato l’arrivo in Italia dell’asciugacapelli Dyson Supersonic Nural, l’asciugacapelli più intelligente dotato della tecnologia con rete di sensori Nural, che protegge il cuoio capelluto ed i capelli.

In particolare, la new entry della gamma è dotata di una nuova modalità di protezione del cuoio capelluto che utilizza una rete di sensori Nural che riduce in automatico il calore quando si avvicina la testa, per proteggere il cuoio capelluto da eventuali danni. Dyson sottolinea che grazie a questi sensori è possibile migliorare lo styling, ma anche aumentare la lucentezza dei capelli e prevenire i danni da calore.



La modalità “Protezione cuoio capelluto” protegge anche la salute del cuoio capelluto: il calore viene automaticamente ridotto a 55 gradi Celsius, ovvero la temperatura ottimale per il comfort del cuoio capelluto. Ciò avviene tramite il sensore ToF che proietta un raggio infrarosso invisibile per misurare la distanza tra l’apparecchio ed i capelli. A ciò si aggiunge l’illuminazione a capsula che cambia colore per indicare l’impostazione del calore passando dal giallo per il calore basso all’arancione per il calore medio, salvo poi arrivare al rosso per il calore alto. Presente anche la funzione “Apprendimento accessori” che ricorda le preferenze di styling, mentre il “Rilevamento pausa” rende la routine più semplice.



Ad accompagnare l’asciugacapelli ci sono i nuovi accessori. Tra questi figura il diffusore Wave+Curl è progettato per i capelli ondulati, ricci e molto ricci.



"Se riusciamo a limitare i danni da calore, possiamo ottenere un cuoio capelluto e capelli più sani. Il nostro nuovo Supersonic Nural è dotato di un sensore ToF (time of flight) che permette di ridurre il calore man mano che si avvicina alla testa, evitando di danneggiare il cuoio capelluto e i capelli. L'innovazione si ottiene solo investendo in ricerca e sviluppo. Siamo sempre ossessionati dall'idea di capire veramente la radice del problema, e stiamo costruendo alcuni dei laboratori per capelli più sofisticati al mondo" ha affermato James Dyson, Founder e Chief Engineer.



Il Dyson Supersonic Nural nella colorazione Acquamarina Tangerine è disponibile in Italia. La confezione conterrà cinque accessori al prezzo di 499 Euro rispettivamente su Dyson.it e nei Dyson Demo Store.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su