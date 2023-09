Dyson lancia V15s Detect Submarine: il nuovo aspirapolvere senza filo wet-and-dry

Dyson annuncia oggi il lancio del suo primo aspirapolvere senza filo wet and dry tutto in uno, si tratta del Dyson V15s Detect Submarine, una nuova soluzione di pulizia multifunzione e versatile che rimuove polvere e macchie sia asciutte che liquide.

Grazie alla spazzola lavapavimenti Dyson Submarine, progettata con precisione per erogare la giusta quantità d’acqua, è in grado di rimuovere efficacemente anche le macchie più resistenti e piccoli detriti come le briciole di cibo. Presente anche una combinazione di tecnologie d’idratazione, assorbimento ed estrazione che garantiscono un livello di pulizia superiore per i pavimenti duri senza lasciare aloni. Il rullo in microfibra motorizzato è in grado di rimuovere lemacchie liquide e quelle più resistenti oltre che i detriti. Presente anche una piastra resistente che estrae l’acqua sporca dal rullo bagnato e la deposita in una vaschetta separata per le acque reflue.

Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capacità di 300ml e copre pavimenti fino a 110 metri quadri, vale a dire un appartamento medio di città con tre stanze. Il serbatoio dell’acqua sporca invece è leggermente più grande ed ha una capacità di 360ml.

L'aspirapolvere senza filo con spazzola lavapavimenti Dyson V15s Detect Submarine è disponibile dal 1 settembre 2023, presso i negozi online Dyson e i Dyson Demo Store, al prezzo di €949.