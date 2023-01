Dyson lancia i Winter Days: prezzi speciali su tanti prodotti

Nello stesso giorno in cui Mediaworld festeggia il Blue Monday, arrivano anche i Winter Days targati Dyson che sul proprio store ufficiale lancia delle promozioni speciali su tanti prodotti.

Il bundle con Dyson V12 Detect Slim Absolute, con sei accessori inclusi (tra cui la Mini turbo e due spazzole) è disponibile al prezzo di 515 Euro.

Prezzo speciale anche sulla Dyson V12 Detect Slim Absolute+ con dieci accessori e due spazzole, a 599 Euro, un prezzo che permette di risparmiare 80 Euro da quello iniziale di 679 Euro.

La Dyson V12 Detect Slim Extra con otto accessori e due spazzole invece è disponibile a 599 Euro: anche in questo caso il risparmio è di 80 Euro dal prezzo iniziale di 679 Euro.

Dyson propone un prezzo speciale anche sulla Dyson V11 Total Clean con cinque accessori e due spazzole, a 479 Euro.

Per quanto riguarda i modelli più vecchi, il Dyson Cyclone V10 Extra con sei accessori e la nuova spazzola Motorbar che garantisce pulizia a fondo per tutte le superfici, viene proposta a 399 Euro: 50 Euro in meno dal prezzo iniziale di 449 Euro.

La lista completa dei prodotti, con tutti i dettagli sulla spedizione e le promozioni aggiuntive, può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Disponibile anche il pagamento a rate.