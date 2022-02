Dyson, in offerta un'aspirapolvere senza fili con 5 accessori sullo store ufficiale

Nuova interessante promozione proposta in giornata odierna da Dyson direttamente sul proprio store ufficiale, dove sconta un'aspirapolvere senza fili, con cinque accessori inclusi, ad un prezzo molto interessante.

Si tratta della Dyson V8 Total Clean, che viene proposta a 349 Euro, in calo di 50 Euro rispetto ai 399 Euro di listino. Nelle note viene indicato che la promozione è disponibile solo per un periodo di tempo limitato, ma non include alcun tipo d'informazione sulla data di scadenza e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto.

Per quanto riguarda la confezione, all'interno gli utenti troveranno cinque accessori, tra cui la spazzola Direct Drive adatta a tutte le superfici e tappeti e la spazzola a rullo morbido per le superfici dure. A livello tecnico siamo di fronte ad un'aspirapolvere con potenza di 115AW e con una batteria che garantisce fino a 40 minuti di autonomia in modalità di aspirazione 1 e senza spazzola motorizzata agganciata.

Tramite la pagina della promozione è anche possibile effettuare il pagamento in tre rate da 116,33 Euro senza interessi con il servizio Klama. Effettuano l'ordine prima delle 16, inoltre, il pacco verrà spedito il giorno stesso. La consegna è gratuita e garantita in 24 ore.