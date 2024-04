Dyson presenta il robot aspirapolvere sei volte più potente di qualsiasi altro

Dyson annuncia oggi il nuovo Dyson 360 Vis Nav, il robot aspirapolvere più potente del mercato, con una potenza di aspirazione sei volte superiore a quella di qualsiasi altro modello.

Il robot è dotato della tecnologia Dyson Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM), che dota il robot di un sistema di visione a 360 gradi che gli consente di riconoscere dov’è stato, dove pulire e dove adattare la potenza in maniera intelligente in base alla polvere rilevata: grazie a ciò è anche in grado di creare delle mappe della polvere presente all’interno dell’abitazione.

Trova spazio all’interno della scheda tecnica anche una nuova spazzola a tripla azione che combina tre modi di pulire in profondità con una potente aspirazione, mentre il nylon “Fluffy” può raccogliere i detriti più grandi sui pavimenti più duri. A completare la spazzola ci pensano dei filamenti antistatici in fibra di carbonio che consentono di raccogliere la polvere anche sui pavimenti più duri, mentre le setole rigide in nylon consentono di pulire anche i tappeti.

Infine, è presente anche un sistema di sospensione a doppio anello che permette al robot di arrampicarsi fino a 21cmm, mentre il profilo basso agevola la pulizia sotto i mobili fino a 99mm di altezza.

"Un robot aspirapolvere non dovrebbe essere una novità. Sappiamo che le frustrazioni derivanti dai robot aspirapolvere attuali sono molte: alcuni hanno una bassa potenza di aspirazione, altri dispongono di funzionalità aggiuntive che compromettono la performance, altri ancora sono dotati di sistemi di navigazione inefficienti che spesso si bloccano e non aspirano in maniera adeguata. Gli ingegneri Dyson si sono concentrati sullo sviluppo di macchine che superano queste sfide e che anticipano sempre più le nostre esigenze, comprendendo l'ambiente circostante e operando in modo autonomo" ha affermato Jake Dyson.

Il Dyson 360 Vis Nav è disponibile in Italia al prezzo di 1299 Euro, su Dyson.it e nei Dyson Demo Store.

