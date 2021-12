Dyson punta sulla realtà virtuale: arriva Dyson Demo VR, anche in Italia

Non c'è solo Valve a puntare sulla VR. Anche Dyson, il popolare marchio di elettrodomestici e prodotti per la casa inglese, punta sulla realtà aumentata ed annuncia il lancio del nuovo Dyson Demo VR.

Accessibile anche dall'Italia attraverso il sito web ufficiale di Dyson Demo VR, si tratta di un software che immerge gli utenti in un ambiente in cui, in maniera del tutto virtuale ed utilizzando un visore, potranno provare gli accessori e prodotti Dyson comodamente da casa.

Come viene mostrato nel banner principale, è possibile prendere un mano una piastra Corrale o un asciugacapelli, ma anche conoscere come funzionano i motori delle aspirapolveri ed i filtri per il ricambio d'aria. Insomma, Dyson Demo VR replica l'esperienza classica offera dai Brand Store di Dyson sparsi a livello mondiale e disponibili anche in Italia.

Al termine dell'esperienza virtuale, con tanto di simulazione, gli utenti potranno chiedere maggiori informazioni agli esperti Dyson (che si proietteranno direttamente nel mondo virtuale per assisterci) oppure procedere con l'acquisto.

L'applicazione Dyson Demo VR può essere scaricata direttamente da Oculus AppLab, attraverso questo indirizzo. Direttamente nella pagina dedicata a Dyson Demo Vr sono disponibili tutte le informazioni del caso su quella che si preannuncia essere un'esperienza davvero ultra immersiva sia per nuovi che vecchi utenti.