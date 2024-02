Dyson, per San Valentino prezzi speciali ed omaggi su tanti prodotti

Con l’avvicinarsi di San Valentino, Dyson propone una serie di prodotti in edizioni limitata ed a prezzi ridotti. Il brand inglese sottolinea che ordinando entro le ore 16 del 9 Febbraio 2024 è possibile ricevere il regalo in tempo per San Valentino.

Disponibile a prezzo speciale lo Styler Dyson Airwrap nella colorazione Ceramic Pop, che può essere acquistato a 499 Euro, con possibilità di provarlo per 30 giorni e procedere con il rimborso se non si è soddisfatti.

In offerta anche lo Styler Dyson Aiwrap Complete Long a 499 Euro, un altro prezzo speciale proposto in occasione di San Valentino: anche su questo è possibile godere di 30 giorni di prova e restituirlo nel caso in cui non soddisfi le proprie aspettative.

Per quanto concerne l’asciugacapelli Dyson Supersonic, invece, l’edizione speciale Blu Blush è disponibile a 449 Euro, con kit con spazzola e pettine dal valore di 49 Euro in omaggio. A 399 Euro è disponibile invece l’asciugacapelli Dyson Supersonic nero/grigio.

Passando alle piastre, la Dyson Corrale Rame viene proposta a 449 Euro, con in maggio il kit con spazzola e pettine dal valore di 49 Euro.

La pagina promozionale è raggiungibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni su pagamenti e spedizioni vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.