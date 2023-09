Dyson, in sconto da Mediaworld diversi modelli di scope elettriche

Continua il nostro viaggio all'interno delle offerte proposte dalle principali catene d'elettronica ed informatica. Mediaworld nel suo listino ha diversi modelli di scope elettriche Dyson a prezzi ridotti, ed è possibile godere di promozioni davvero molto interessanti. Vediamo quali modelli sono interessati.

Dyson Gen 5 Detect, la scopa elettrica senza filo e senza sacco con 752W di potenza di aspirazione, è disponibile in offerta ad 899 Euro, con un risparmio di 100 Euro rispetto ai 999 Euro di listino: in questo caso è possibile anche scegliere il finanziamento a tasso zero a 44,95 Euro con Findomestic.

In sconto troviamo anche la Dyson V8 Origin, la scopa elettrica senza filo e senza sacco da 425W che viene proposta a 299 Euro: il calo in questo caso è di 329 Euro, e la catena garantisce la consegna tra il 28 Settembre ed il 4 Ottobre 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna.

Tra le promozioni spicca anche quella sulla Dyson V11, la scopa elettrica da 545W che è disponibile a 517,99 Euro, dai 599,99 Euro imposti dal produttore.

In offerta segnaliamo anche il robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist ad 862,99 Euro, in calo dai 999,99 Euro di listino: in tal caso però i tempi di consegna a casa sono più ristretti e l'arrivo è previsto tra il 27 ed il 29 Settembre 2023, effettuando l'ordine quest'oggi.