Dyson sfrutta la realtà aumentata di iPhone per ottimizzare le pulizie, con CleanTrace

Solo nella giornata di ieri, Dyson ha svelato il nuovo robot aspirapolvere fino a sei volte più potente di qualsiasi altro modello presente sul mercato. Quest’oggi, il brand inglese ha tolto il velo da Dyson CleanTrace: uno strumento che sfrutta la realtà aumentata per ottimizzare la pulizia

Dyson CleanTrace è a tutti gli effetti uno strumento di realtà aumentata, che consente agli utenti di visualizzare in tempo reale dove è stata effettuata la pulizia: in questo modo è possibile migliorare in maniera importante l’accuratezza e la rapidità delle operazioni di pulizia.

Come spiegato dalla stessa Dyson, i punti puliti e quelli trascurati verranno evidenziati nel momento in cui si sta passando l’aspirapolvere, attraverso un approccio metodico ed intelligente che prende ispirazione dalla tecnologia dei robot per la pulizia Dyson.

Dyson CleanTrace si combina con l’aspirapolvere Dyson Gen5Detect, per rendere visibile l’invisibile. Lo strumento sarà disponibile da Giugno e sarà compatibile con iPhone 12 Pro e Pro Max e versioni superiori.

"Ci siamo resi conto che tutti noi potremmo imparare qualcosa dall'approccio metodico alla pulizia dei nostri aspirapolvere robot. A differenza della maggior parte degli esseri umani che si occupano delle pulizie, i robot Dyson sanno dove si trovano nella stanza, dove sono stati e dove devono ancora andare. Con Dyson CleanTrace™, aggiungiamo questo ulteriore livello di intelligenza di pulizia all'aspirapolvere Gen5detect. Questa tecnologia permette di vedere dove si è pulito e dove non si è pulito e, in combinazione con la nostra tecnologia di rilevamento delle particelle a bordo, dimostra se il pavimento è realmente pulito" ha affermato Charlie Park, VP of Engineering di Dyson Home.

