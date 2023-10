Dyson svela il Purifier Big+Quiet Formaldheyde: il nuovo purificatore per grandi ambienti

Dyson rinnova oggi il suo impegno per garantire una migliore qualità dell’aria indoor con il nuovo Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde, il nuovo purificatore Dyson che è dotato di un nuovo sistema di filtrazione potenziato e che offre un flusso d’aria con intensità doppia rispetto ai sistemi tradizionali.

Frutto della lunga esperienza di Dyson in materia di flusso d’aria, acustica, filtrazione e compressori, il sistema di purificazione offre un flusso d’aria più che doppio rispetto ai precedenti modelli, e garantisce fino ad 87 litri al secondo di aria purificata con un raggio di oltre 10 metri. Inoltre, il sensore CO2 indica anche quando è necessario ventilare per ottenere una qualità dell’aria ancora superiore.

Dyson spiega di aver anche riprogettato l’unità del compressore, che nel nuovo Purifier Big+Quiet Formaldheyde garantisce un funzionamento silenzioso grazie alle nuove soluzioni acustiche ingegnose, tra cui figura il silenziatore di Helmholtz ed una guarnizione che fanno in modo che il dispositivo non faccia troppo rumore.

Complessivamente, il produttore afferma che il Dyson Purifier Big+Quiet Formaldheyde è in grado di catturare fino al 99,95% delle particelle ultrafini, e può rimuovere il triplo di NO2. Inoltre, è anche in grado di distruggere in modo permanente la formaldeide ed il filtro HEPA ha una durata di cinque anni.

*"Il problema della scarsa qualità dell'aria interna è sempre più diffuso e ignorato. I nostri ambienti domestici possono essere pieni di particelle e gas inquinanti, sia che si tratti di polline, forfora di animali domestici, NO2, CO2, COV provenienti da prodotti per la pulizia e altro ancora. Ognuna di queste particelle può contribuire a creare un ambiente malsano, causando potenziali problemi per la salute. Il Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde è il nostro primo purificatore specificamente progettato per purificare efficacemente spazi fino a 100 m2. Combina una filtrazione altamente efficace e una potente proiezione con l'intelligenza, per rispondere automaticamente a eventi inquinanti impercettibili. Grazie alla nuova aerodinamica a cono che proietta l'aria purificata per oltre 10 metri, il Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde può raggiungere ogni angolo del vostro spazio abitativo" ha affermato Matt Jennings, Dyson Engineering Director – Environmental Care.

Il Purifier Big+Quiet Formaldheyde è disponibile nella versione Bianco + Argento Satinato a 949 Euro e Nichel Brillante + Blu di Prussia a 999 Euro. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web di Dyson.