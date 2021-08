Dyson V11 Absolute Extra, aspirapolvere in sconto al 24% in meno da Unieuro

Non ci sono solamente offerte legate a televisori di Sony da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa all'aspirapolvere Dyson V11 Absolute Extra.

Più precisamente, il succitato modello viene venduto a 599 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale ufficiale, generalmente il costo dell'aspirapolvere ammonterebbe a 791,58 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 24%, ovvero di 192,58 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un aspirapolvere di una certa fascia e magari appartenente a un brand blasonato.

Non succede infatti tutti i giorni che ci siano offerte di questo tipo su un prodotto Dyson. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Sottocosto Online", che rimarrà attiva fino al 13 agosto 2021. Ricordiamo che l'aspirapolvere Dyson V11 Absolute Extra dispone di un'autonomia stimata di 60 minuti, mentre il tempo di ricarica è di circa 4 ore e mezza. Per il resto, non manca uno schermo LCD per ottenere informazioni, ad esempio relativamente alla carica residua o alla modalità di aspirazione in uso. A tal proposito, la potenza di aspirazione è di 220W.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online per quel che riguarda l'aspirapolvere, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a 725 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.