Dyson V11 Total Clean in super sconto da Euronics: risparmio di 100 Euro!

Dopo aver riportato le offerte di Amazon sulle aspirapolveri, ci spostiamo sul sito web di Euronics che nell’ambito del nuovo volantino propone uno sconto molto interessante su una scopa elettrica senza fili targato Dyson.

Si tratta della Dyson V11 Total Clean, che viene proposta a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino, con un risparmio netto del 17%. La consegna è gratuita così come il ritiro dell’usato, ma è possibile anche aggiungere la protezione acquisto Serena a 39 Euro.

E’ possibile chiaramente anche effettuare il ritiro in negozio, tramite la funzione “Prenota e Ritira” e scegliendo il punto vendita più vicino alla propria abitazione.

L’aspirapolvere in questione ha una potenza massima di 220W ed ha un serbatoio con capacità di 0,76 litri. Dyson spiega che l’autonomia garantita (ed annunciata in via ufficiale dalla compagnia inglese) è di 60 minuti, ed è presente anche un indicatore di tanica piena. Il motore digitale Hyperdymum è in grado di raggiungere fino a 125mila gira al minuto per generare la stessa aspirazione di un’aspirapolvere tradizionale con filo.

Ricordiamo che proprio nella giornata di ieri Euronics ha lanciato il nuovo volantino di Maggio 2022, battezzato “50 prodotti al 50%” che sarà disponibile fino al prossimo 25 del mese.