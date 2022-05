Dyson V12 Slim Absolute al centro di uno sconto niente male da MediaWorld

In seguito agli sconti di MediaWorld su PC con GPU RTX, torniamo a trattare le promozioni lanciate dalla popolare catena. Infatti, è stata avviata un'offerta relativa all'aspirapolvere Dyson V12 Slim Absolute.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, abbiamo appreso da un banner presente nella pagina principale del portale di MediaWorld (i banner cambiano a ogni refresh, quindi a volte compare mentre altre no) che fino al 31 maggio 2022 il prodotto verrà venduto a un prezzo pari a 549 euro sul sito Web di MediaWorld. In parole povere, si scende di 100 euro rispetto al costo di listino (che sarebbe di 649 euro).

Per quel che riguarda le caratteristiche di Dyson V12 Slim Absolute, troviamo un raccoglitore della polvere con capacità 0,35 l, una potenza di aspirazione di 150 W/a, un'autonomia stimata di 60 minuti e un filtro antibatterico. Le altre parole chiave sono mini spazzola dedicata, adattatore per gli angoli nascosti e clip per accessori. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo.

Per il resto, approfondendo le proposte degli altri principali store online siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a partire da 739 euro, mentre da Unieuro il prezzo è pari a 549 euro.