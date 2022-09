Dyson V15 Detect Absolute in promozione da Unieuro: 100 euro in meno

Al netto della promozione di Unieuro su un TV Hitachi, la popolare catena ha lanciato diverse altre offerte relative al mondo tech. Tra queste, spicca uno sconto sull'aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute.

Infatti, il prodotto viene ora proposto a un costo pari a 649 euro sul sito Web di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo dell'aspirapolvere sarebbe di 749 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio di 100 euro, fino a esaurimento scorte, come indicato nella home page del sito Web di Unieuro al momento in cui scriviamo.

La promozione viene indicata come "offerta volantino", dunque rientra nell'iniziativa Settembre di Sconti di Unieuro, che proseguirà fino al 22 settembre 2022. Avrete insomma diversi giorni a disposizione per poter usufruire dell'offerta, che potrebbe risultare interessante anche in virtù di quanto proposto in generale sul Web.

Infatti, approfondendo le altre promozioni disponibili online relativamente a questo specifico modello di aspirapolvere, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono ii prodotto a partire da 845,50 euro. Da MediaWorld il costo è di 649 euro, così come anche sul portale di Dyson il prezzo è sceso a 649 euro. Insomma, può trattarsi di un buon periodo in generale per portare a casa l'aspirapolvere.