Dyson V15, sconto da Euronics: si risparmia il 13% rispetto al prezzo di listino

Lunedì di grandi sconti dalle principali catene di distribuzione d'elettronica del nostro paese. Poco dopo aver segnalato le offerte di Mediaworld per gli Sconti Solo Per Oggi, ci spostiamo da Euronics che propone uno sconto degno di nota sul Dyson V15.

Nella fattispecie, il Dyson V15 Detect Absolute può essere acquistato a 649 Euro, in calo del 13% rispetto ai 749 Euro di listino, con un risparmio netto di 100 Euro e la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili con Klarna da 216,33 Euro.

La consegna è ovviamente gratuita, così come il ritiro dell'usato, mentre se si aggiunge la tutela acquisto SERENA il costo extra da pagare è di 59 Euro, che porta il totale a 649 Euro.

L'offerta sarà valida fino al 2 Ottobre 2022, salvo esaurimento scorte, e rappresenta una promozione molto interessante su un'aspirapolvere che è stata accolta con pareri positivi dagli utenti. Siamo di fronte all'aspirapolvere più potente ed intelligente di Dyson, in grado di contare e misurare le dimensioni delle particelle per poi adattare in contemporanea la potenza di aspirazione. Presente anche il motore Dyson Hyperdimium che genera 230AW di aspirazione, mentre la batteria a sette celle garantisce fino a 60 minuti di autonomia, per la pulizia profonda di tutta la casa.