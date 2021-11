Dyson V8 Total Clean in sconto del 25%: eBay supera Amazon sull'aspirapolvere

Dopo aver trattato il lancio del Black Friday di Dyson, torniamo ad approfondire su queste pagine un'offerta legata a un aspirapolvere del noto brand. Più precisamente, su eBay è in sconto Dyson V8 Total Clean.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della promozione, Dyson ha scelto di affidarsi al popolare portale e-commerce per vendere il prodotto a 299 euro in modo diretto. Ci spieghiamo meglio: nonostante si passi per eBay, l'aspirapolvere è venduto direttamente da Dyson, come viene indicato mediante un apposito "bollino".

In ogni caso, stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale di eBay, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 399 euro. Questo significa che lo sconto è del 25%, ovvero si possono risparmiare 100 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un prodotto di questo tipo. Per intenderci, l'aspirapolvere senza filo dispone di un'autonomia stimata di 40 minuti.

Per il resto, prestate attenzione al fatto che è disponibile solamente un numero limitato di unità. Al netto di questo, va detto che l'offerta che si può trovare su eBay è stata "replicata" sul portale ufficiale di Dyson (quindi potreste voler dare un'occhiata anche a quest'ultimo).

I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono il prodotto a 379 euro. In questo contesto, potreste dunque voler fare un salto su eBay nel periodo del Black Friday 2021 (sul noto portale e-commerce sono attivi i Cyber edays al momento in cui scriviamo).