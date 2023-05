C'è il 20% di probabilità che l'IA possa scatenare l'apocalisse

Le predizioni di Isaac Newton sulla fine del mondo nel 2060 potrebbero non essere poi così assurde. Recentemente, infatti, un ex ricercatore di sicurezza di OpenAI ha affermato che l'intelligenza artificiale porterà alla fine dell'umanità.

"Penso che ci sia qualcosa come una probabilità del 10-20% che l'IA subentri", ha affermato l'ex impiegato Paul Christiano al podcast "Bankless" all'inizio di questa settimana. "Prendo la cosa abbastanza sul serio." Non si tratta di uno scenario alla "Terminator", ma il ricercatore pensa che la nostra fine per mano dell'IA arriverà più gradualmente.

Il problema vero, sempre secondo Christiano, si avrà quando l'IA raggiungerà il livello umano, dove la probabilità della fine dell'umanità arriverà al 50%. Per questo motivo la nuova organizzazione no profit dell'ex membro del team di sicurezza OpenAI, l'Alignment Research Center, si basa sul concetto di allineamento dell'IA con quelle degli umani.

Il modo più probabile in cui potremmo morire, continua l'ex ricercatore nella sua lunga chiacchierata, sarà che tutta l'intelligenza artificiale impiegata nella vita di tutti i giorni si unisca per ucciderci. Ovviamente questo è un parere di una persona sicuramente di parte, ma non è la prima affermazione da parte di un addetto ai lavori. Voi che ne pensate?



A proposito, ma quale sarà l'impatto dell'IA all'interno del mondo del lavoro?