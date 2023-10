DALL-E 3 arriva in Bing Chat: il chatbot ora può creare immagini ancora più realistiche

Importante aggiornamento per Bing Chat. Il chabot di Microsoft infatti integra ora il modello più recente di OpenAI, DALL-3, che è disponibile gratuitamente per tutti e può generare immagini ancora più realistiche.

Come spiegato da Microsoft nel post pubblicato sul blog ufficiale, DALL-E 3 rappresenta una grande evoluzione rispetto alle precedenti generazioni, in quanto è in grado di generare immagini “più realistiche e diversificate” attraverso i miglioramenti apportati in tre aree. Il colosso di Redmond, comunque, nell’annuncio consiglia agli utenti di aggiungere quanti più dettagli possibili per ottenere output quanto più precisi possibili.

L’azienda ha anche spiegato che sono state apportate delle modifiche a DALL-E 3 in modo tale che possa riflettere con precisione gli stili artistici unici che soddisfano gli standard di creatività. Oltre a ciò, Microsoft ha anche implementato due funzionalità di sicurezza in Bing Chat volte a rendere più sicuro l’utilizzo di DALL-E 3: ogni immagine includerà una filigrana digitale invisibile che indicherà che l’immagine è stata generata da Bing Image Creator, oltre che la data e l’ora in cui è stata generata. La società sta anche implementando un “sistema di moderazione dei contenuti” per rimuovere le immagini ritenute “dannose o inappropriate”, ovvero che includono “nudità, violenza, incitamento all’odio o attività illegali”.