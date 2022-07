C'è vita ad oltre 400 gradi centigradi? La risposta ti sorprenderà

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS ha condotto ad una sorprendente scoperta sul misterioso fondale dell'Oceano Pacifico orientale, inaspettatamente pieno di vita.

A circa 320 km dalla costa del Messico occidentale è stata rilevata un'enorme area, grande come un campo da calcio, nella quale vi sono delle sorgenti idrotermali. Si tratta di una scoperta sorprendente perché innanzitutto, si parla della più grande e calda sorgente della zona e poi perché le sorgenti idrotermali solitamente sono vicine ad aree vulcaniche, in questo caso, invece, si troverebbero molto più distanti rispetto ai vari vulcani presenti nella regione.

La ricerca è stata effettuata grazie a robot subacquei, fondamentali per esplorare i fondali marini non accessibili a causa della grande profondità, a noi esseri umani. Nello specifico è stato utilizzato il Rover Sentry della Woods Hole Oceanographic Institution.

È stato questo a rilevare, ad una profondità di 2.560 metri sotto la superficie marina, un'area molto particolare. Tutti inizialmente pensavano si trattasse di antiche sorgenti ma, a quanto pare, così non è stato. Il dott.Daniel Fornari, che ha preso parte alla ricerca, ha sottolineato come nonostante in questa zona vi siano temperature oltre i 400 gradi centigradi, la vita in realtà non solo è presente, ma anzi vi sono alcuni tra gli essere viventi più affascinanti del nostro pianeta.

In profondità e nello specifico tra 1000 e 4000 metri gli organismi sopravvivono in modo molto differente rispetto a come siamo tutti noi abituati, poiché prosperano grazie alla chemiosintesi. Ad essere sfruttata non è ovviamente la luce solare (che non riesce ad arrivare a queste profondità), bensì le varie reazioni chimiche, che producono per l'appunto energia.

Recentemente inoltre sono state scoperte anche queste pozze idrosaline nelle profondità del Mar Rosso.