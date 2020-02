Cos'è l'acidificazione dell'oceano? Quali rischi si corrono?

L'acidificazione degli oceani è il nome dato alla decrescita del valore del pH oceanico, causato dalla assunzione di anidride carbonica di origine antropica dall'atmosfera. Circa un quarto della CO2 presente nell'atmosfera va a finire negli oceani dove si trasforma in acido carbonico.

Dalla rivoluzione industriale, gli esperti stimano che gli oceani della Terra abbiano assorbito più di un quarto della CO2 atmosferica rilasciata dalla combustione di combustibili fossili. Gli studi hanno dimostrato che l'acidificazione degli oceani potrebbe avere conseguenze drammatiche per la vita marina e le comunità i cui mezzi di sussistenza dipendono dalle risorse del nostro oceano.

"In questo momento stiamo rilasciando nell'atmosfera circa 10 miliardi di tonnellate di carbonio all'anno e all'incirca due miliardi e mezzo di tonnellate vanno nell'oceano", afferma Scott Doney, professore di Scienze Ambientali all'Università della Virginia. Da quando è iniziata l'industrializzazione più di 200 anni fa, il pH delle acque superficiali degli oceani è diminuito di 0.1 unità (potrebbe non sembrare molto, ma il pH si calcola su scala logaritmica). Questo 0.1, infatti, rappresenta all'incirca un aumento del 30% dell'acidità. Si stima che entro la fine del secolo, il pH potrebbe diminuire di 0.4 unità.

I ricercatori, inoltre, hanno scoperto che i nostri oceani stanno diventando acidi più velocemente che mai negli ultimi 300 milioni di anni, un periodo che copre quattro estinzioni di massa. Molti degli organismi più sensibili all'acidificazione degli oceani costituiscono la base della rete alimentare ecologica negli ambienti oceanici. Minacciare queste specie mette a rischio un numero ancora maggiore di vita marina.

Gli effetti dell'acidificazione degli oceani non sono uguali. Alcune regioni e organismi saranno interessati in misura maggiore e prima di altri. Molte acque costiere stanno già sperimentando gli effetti negativi dell'acidificazione degli oceani. "Ci sarà una soglia che gli ecosistemi raggiungeranno dove non possono più tenere il passo", afferma infine Doney.