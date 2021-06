Cos'è l'acqua pesante? Qual è il suo utilizzo? Scopriamolo

Come la normale acqua del rubinetto, l'acqua pesante contiene due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno, presentando però una differenza sostanziale. Nell'acqua normale (H2O) infatti ognuno dei due atomi di H ha un solo protone nel suo nucleo, dando alla molecola il nome di prozio.

Nell' acqua pesante invece ogni atomo di idrogeno ha al suo interno due particelle, un neutrone ed un protone, prendendo così il nome di deuterio, o col suo nome scientifico, ossido di deuterio, abbreviato in D2O.

Scoperta per la prima volta nel 1913 dai chimici Arthur Lamb e Richard Leen presso la New York University, l'acqua pesante è naturalmente presente in natura, nell'acqua normale, quindi viene "isolata", più che "creata", anche se il procedimento è altamente impegnativo considerando che costituisce solo una parte su 4500 unità.

I primi campioni si ottennero nel 1933 grazie al chimico Gilbert Lewis, che ne isolò i primi esemplari utilizzando l'elettrolisi, inviando una corrente elettrica attraverso l'acqua per separarla nei suoi elementi principali. La sua tecnica si basò sul fatto che l'H2O è più facilmente scindibile del D2O e l'acqua residua dopo il procedimento è relativamente ricca in deuterio. Rielaborando poi successivamente l'acqua residua le concentrazioni di quella pesante aumentano ulteriormente.

Un processo lungo e costoso che però negli anni è stato sempre più semplificato ed ottimizzato grazie alla fondamentale importanza che l'acqua pesante ha ottenuto per l'industria energetica mondiale. Il suo utilizzo è infatti sostanziale nelle centrali nucleari, dove viene impiegata per mantenere attive le reazioni a catena che scindono gli innumerevoli atomi di uranio per la produzione di energia.

Quando infatti ogni atomo di uranio si rompe, emette neutroni che possono continuare a dividere altri atomi in autonomia, rallentandoli però, la probabilità di innescare nuovi eventi di fissione aumenta. Ed è questo che fanno gli atomi dell'acqua pesante, frenano efficacemente il ritmo dei neutroni senza bloccarli, indirizzandoli meglio verso altri atomi da colpire.

I reattori nucleari che utilizzano D2O possono impiegare una forma di uranio che si trova comunemente in natura (U-238) piuttosto che richiedere il cosiddetto uranio arricchito (ottenuto attraverso un processo di separazione isotopica), che contiene una percentuale maggiore di atomi facilmente scindibili (U-235) ma è costoso da produrre.

Nel suo stato naturale poi, l'uranio 238, non può generare esplosioni nucleari distruttive, per essere arricchito quindi nella sua forma U-235 o convertito in plutonio 239, per uso militare, viene utilizzata l'acqua pesante per svolgere il ruolo di "allevamento". In un reattore nucleare ad acqua pesante infatti quando i neutroni bombardano l'U-235, alcuni atomi di uranio assorbono un neutrone aggiuntivo e si trasformano nel plutonio 239 necessario.