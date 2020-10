Cos'è l'ALLM? La Game Mode automatica delle HDMI 2.1

Dopo aver parlato dei modelli di TV Samsung compatibili con 4K a 120Hz, VRR ed ALLM, in un nostro articolo dedicato, ci soffermiamo sull'ALLM, in un breve videospeciale che trovate in apertura di notizia e sul nostro canale YouTube.

Nel filmato cerchiamo di mostrarvi da vicino cos'è l'ALLM, una delle funzioni delle HDMI 2.1 che però è disponibile anche su alcuni TV con HDMI 2.0. Si tratta di una feature che è in grado di rilevare la presenza di una console collegata, per attivare in automatico la Game Mode.



Come indicato da HDMI nella documentazione ufficiale, l'ALLM "imposta in automatico la latenza ideale garantendo un'esperienza di visione fluida, senza ritardi". Tuttavia, il consorzio che si occupa dello standard HDMI ha spiegato che l'utilizzo non è esclusivo del gaming, ma potrebbe portare vantaggi anche in altri casi come il karaoke e le videoconferenze.

Tra i TV che supportano questa funzione troviamo il Q95T recensito da noi di recente, caratterizzato da un pannello VA LCD QLED Full LED da 55 e 65 pollici, costellato da un design minimal. A livello tecnico è certificato HDR2000 ed offre anche pieno supporto al 4K a 120Hz, VRR, ALLM ed eARC.

Per tutte le informazioni sull'ALLM, però, consigliamo di guardare il video presente poco sopra il titolo.