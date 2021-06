Cos'è l'ambra grigia? Ecco come si crea il 'tesoro del mare' che vale milioni

Il mare nasconde molto tesori e no, non stiamo parlando di misteriosi bottini dei pirati o dei bucanieri, ma qualcosa di molto più raro e sicuramente prezioso: l'ambra grigia, una sostanza creata da madre natura e proveniente dai capodogli. Cos'è l'ambra grigia? Senza alcun dubbio uno degli eventi naturali più strani del mondo.

Le prove fossili della sostanza risalgono a 1,75 milioni di anni ed è probabile che gli esseri umani la usino da più di 1.000 anni. Fino al 1800 la sua provenienza è stata un mistero... che si è dissolto con l'inizio della caccia alle balene su larga scala, poiché - così come abbiamo detto prima - il suo unico creatore è il capidoglio (Physeter macrocephalus).

Quando questi giganteschi cetacei mangiano calamari e seppie, la parte dura del corpo di queste viscide creature non viene digerita e viene vomitata. In rare circostanze, però, a causa di una patologia dell'apparato digerente di alcuni capodogli, i becchi dei calamari potrebbero finire nel loro intestino e irritarne le pareti.

Queste creature sembrano avere la capacità di secernere una sostanza ad alto contenuto di colesterolo che consente loro di raggruppare e rivestire questi becchi. Accumulandosi nell'intestino, i becchi ricoperti di secrezione finiscono probabilmente per formare aggregati che vengono eliminati con le feci o continuano ad accumularsi e potenzialmente bloccare l'intestino (o persino l'ano) che, nei casi più gravi, può costare la vita al capodoglio.

Da questa sostanza è possibile estrarre l'ambraina, un alcol inodore utilizzato per prolungare la durata dell'aroma di un profumo. Si stima che l'ambra grigia sia prodotta nel sistema digestivo di appena l'1% di tutti i capodogli, per questo motivo chi la trova può considerarsi davvero fortunato... come questi pescatori che c'hanno ricavato 1,5 milioni di dollari.