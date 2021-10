Che cos'è Android 12L? Google annuncia la versione speciale dell'OS

A poco più di una settimana dal rilascio ufficiale della versione stabile di Android 12, è già da tempo di novità per Google. Infatti, quest'ultima ha ufficializzato l'arrivo di Android 12L, una "versione speciale" dell'OS.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e The Verge, la società di Sundar Pichai ha sfruttato il palcoscenico offerto dall'evento Android Dev Summit del 27 ottobre 2021 per svelare un feature drop dedicato principalmente a tablet e foldable. In parole povere, BigG sta cercando di "differenziare" l'esperienza offerta da Android: tramite Android 12L, l'azienda di Mountain View punta a ottimizzare il suo OS per i dispositivi che dispongono di uno schermo più ampio o comunque "diverso" da quello di un comune smartphone.

In parole povere, si sta cercando di rendere utilizzabile Android più comodamente mediante le succitate tipologie di dispositivi. In questo contesto, chiaramente il focus è stato posto su modifiche relative all'interfaccia utente, rifinita proprio per tablet e pieghevoli. Per farvi un esempio concreto, Android 12L sfrutta lo spazio extra garantito da determinati display per visualizzare un nuovo layout a due colonne riguardante l'area delle notifiche e la lockscreen. Per il resto, ci sono miglioramenti legati al multitasking e altre novità sempre pensate per "adattare" Android al meglio a tablet e foldable.

In ogni caso, il reveal è avvenuto nel contesto di un evento dedicato agli sviluppatori, quindi si è ovviamente fatto riferimento a nuove API, strumenti e documentazione. Il tutto strizza l'occhio anche al mondo Chromebook, dato che quel tipo di prodotto dispone di uno schermo più ampio rispetto a un classico dispositivo mobile.

Per quel che concerne l'uscita di Android 12L, questa "versione speciale" dell'OS arriverà nel corso dei primi mesi del 2022. Tuttavia, la versione Developer Preview è già stata rilasciata ed è disponibile anche un emulatore. Per maggiori informazioni, potete fare riferimento al portale ufficiale di Google.