Cos'è quell'anello grigio che si vede intorno alle uova sode?

Uno dei cibi più facili da cucinare sono senz'altro le uova sode: difficile sbagliarle, basta far bollire l'acqua e metterle dentro. Dopo aver sbucciato la nostra pietanza, può capitare di osservare un anello grigio o verde "scolorito" tra l'albume e il tuorlo: vi siete mai chiesti cos'è e per quale motivo si crea?

La colorazione grigia appare "semplicemente" a causa di una reazione chimica durante la bollitura dell'uovo (e sì, è sicura e l'uovo può essere mangiato tranquillamente). Le proteine ​​presenti nell'uovo sono tenute insieme dallo zolfo, che si decompone con il calore e diventa acido solfidrico. Quest'ultimo si combina con il ferro nel tuorlo d'uovo e può produrre il risultato che vediamo spesso.

È il solfuro di ferro che crea gli anelli grigi (o verdi) attorno all'uovo, e questo di solito è il risultato della cottura eccessiva. Nulla di grave quindi, è solo un segno che indica che avete troppo cotto il vostro uovo. Dal punto di vista nutritivo si è persa soltanto una parte (davvero piccola e insignificante!) di ferro.

Insomma, il colore non è un sintomo di "sgradevolezza" delle uova. A proposito: qual è la differenza tra uova bianche e marroni? Mentre secondo un punto di vista bio-ingegneristico, l’uovo è un oggetto biologico strabiliante che presenta una serie di caratteristiche che lo rendono una struttura “perfetta” (così come vi abbiamo raccontato in una precedente notizia).