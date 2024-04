C'è forse un altro animale che era il miglior amico dell'uomo prima dei cani

Seppur siamo abituati a pensare che i cani sono stati i primi animali dell'Eurasia a subire il processo di domesticazione che li ha portati a vivere con l'uomo, una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science ci racconta che altrove la storia è stata leggermente diversa.

In uno scavo archeologico della Patagonia, in Argentina, un gruppo di scienziati ha trovato dei resti di volpi in alcune tombe realizzate da antichi cacciatori - raccoglitori. Queste tombe hanno un'età di circa 1800-1500 anni, ma all'epoca non esistevano ancora cani domestici in Sud America.

Questo ha suggerito agli archeologi che prima dell'arrivo dei cani le antiche popolazioni pre colombiane avessero adottato le volpi come animali domestici, integrandoli nella loro società come abbiamo fatto noi europei e le popolazioni asiatiche con i cani.

Le analisi paleontologiche hanno anche confermato che la specie di volpe in questione non era la comune volpe rossa, che è possibile trovare in Eurasia e Nord America. Apparteneva ad una specie oggi estinta, il cui nome era Dusicyon avus.

Sfruttando le analisi isotopiche, gli scienziati sono stati anche in grado di scoprire la dieta dell'animale, che era del tutto equiparabile a quella umana, essendo composta principalmente da vegetazione e da poca carne proveniente da allevamento.

"Il suo forte legame con la nostra specie durante la sua vita sarebbe stato il fattore principale che ha permesso a questo animale di finire in una architettura funebre, dopo la morte dei suoi proprietari" hanno scritto gli autori dello studio. Tale conclusione è anche rafforzata dal fatto che la datazione al radiocarbonio ha rivelato che fu sepolto più o meno nello stesso periodo del proprietario della tomba.

Gli autori dello studio hanno anche cercato di determinare la causa dell'estinzione di questa specie. Secondo un'ipotesi, potrebbe essere scomparsa poiché si riproduceva con cani domestici, di seguito all'arrivo dei conquistatori spagnoli, creando una stirpe ibrida che alla fine fu assimilata geneticamente nella linea di sangue delle volpi e dei cani attuali.

Tuttavia, la divergenza genetica tra D. avus e i cani moderni si è rivelata abbastanza significativa, tanto che le due specie non avrebbero potuto produrre una prole ibrida fertile. Quindi questa teoria è stata scartata e ora si pensa che la sua scomparsa sia legata probabilmente agli effetti del cambiamento climatico e alla presenza umana.



Questo studio ha quindi dimostrato che non sempre i cani si son rivelati i primi animali domestici ad essersi integrati nelle società umane, seppur nella maggioranza dei casi abbiano finito per prevalere sulle altre specie.

Per quanto riguarda invece le volpi attuali, una altra ricerca ha scoperto che si stanno evolvendo in tutto il mondo a grande velocità, sorprendendo i biologi e chiarendo che il processo evolutivo delle specie è ancora in atto.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.