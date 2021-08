Che cos'è AppleToo? iPhone più veloci in Francia? Che giornata per Apple!

Dalle parti di Cupertino probabilmente Tim Cook avrà preso il suo posto alle 04:00 del mattino anche il 23 agosto 2021, in modo da gestire al meglio l'azienda e non farsi "condizionare" dagli eventi che possono spostare il focus. Questa volta ce ne sono stati diversi, tra il "movimento AppleToo" e la questione degli "iPhone più veloci in Francia".

Partendo da AppleToo, probabilmente vi starete chiedendo cosa sta succedendo. Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge, alcuni dipendenti della società di Cupertino hanno deciso di protestare contro il clima che si respirerebbe all'interno dell'azienda. Infatti, tramite il portale AppleToo i dipendenti hanno lanciato un messaggio chiaro contro le presunte discriminazioni, utilizzando tra l'altro la frase "It's time to Think Different" ("è ora di pensare diversamente") contro l'azienda di Tim Cook.

Le accuse mosse ad Apple sono importanti. Sul portale AppleToo si legge: "Per troppo tempo Apple ha eluso il controllo pubblico. La verità è che per molti dipendenti Apple [...] la cultura della segretezza crea una fortezza opaca e intimidatoria. Quando facciamo pressione in merito alle responsabilità e chiediamo che vengano risolte le persistenti ingiustizie a cui assistiamo o subiamo sul posto di lavoro, ci troviamo di fronte all'isolamento [...].

Non più. Abbiamo terminato tutte le strade interne. Abbiamo parlato con la dirigenza. Siamo passati dal team Persone. [...] Niente è cambiato". Il sito Web AppleToo è stato dunque creato per consentire ai dipendenti Apple "che non si sentono sicuri" di condividere le loro storie. In parole povere, i dipendenti chiedono uguali diritti, accusando la società di Cupertino di non garantirli. Al momento non è chiaro quanti dipendenti facciano effettivamente parte del "movimento AppleToo", ma secondo alcune fonti si tratterebbe di almeno 15 persone. In ogni caso, il portale AppleToo sta iniziando a ricevere attenzione mediatica anche all'estero.

Passando, invece, alla questione degli "iPhone più veloci in Francia", dovete sapere che, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers, recentemente Apple sarebbe stata multata dalla Francia per il presunto "rallentamento" di alcuni vecchi iPhone. Per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, determinati modelli di iPhone diventerebbero leggermente più "rapidi" semplicemente cambiando Paese e selezionando la Francia. Ad esempio, un iPhone 7 "non francese" farebbe segnare 286.632 punti su AnTuTu Benchmark, mentre un iPhone 7 "francese" arriverebbe a 298.321 punti nello stesso test. La questione è tuttavia intricata, dato che si tratta semplicemente di report e le variabili in gioco sono molte.

In ogni caso, sicuramente il 23 agosto 2021 rappresenta una giornata "atipica" per Apple, che si trova al centro di due diversi "grattacapi".