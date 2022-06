C'è aria di Prime Day su Amazon: doppia promo sul robot aspirapolvere Yeedi

Dopo aver trattato la promozione di Amazon su un laptop da gaming MSI, torniamo ad approfondire le offerte relative al popolare portale e-commerce. Infatti, in vista del Prime Day 2022, è stata lanciata una doppia iniziativa sul robot aspirapolvere Yeedi Vac 2 Pro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della promozione, il prodotto viene ora venduto a un prezzo pari a 449,99 euro su Amazon. La prima iniziativa è relativa alla possibilità di applicare un coupon di 70 euro semplicemente spuntando l'apposita casella. Risulta dunque possibile far scendere il costo del robot aspirapolvere a 379,99 euro: la promozione sarà attiva fino al 25 giugno 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Non manca però una seconda iniziativa, dato che applicando nella fase di checkout il codice sconto LTRJHNCV è possibile ottenere un ulteriore risparmio di 30 euro. In parole povere, mediante questa combinazione di promozioni si porta il costo finale del robot aspirapolvere a 349,99 euro, per un risparmio totale di 100 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, considerando anche il fatto che il robot aspirapolvere coinvolto è uscito da poco. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione di Yeedi Vac 2 Pro (pubblicata ad aprile 2022).