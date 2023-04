C'è un aroma naturale che può ridurre l'ansia, ecco qual è

Secondo la rivista Frontiers in Psychology, l’odore di vaniglia potrebbe aiutare a ridurre l’ansia. Esso è un aroma molto apprezzato e ampiamente utilizzato nella nostra vita quotidiana, sia in cucina che in prodotti cosmetici; tuttavia, gli studiosi stanno cercando di capire se può esser utilizzato per ottenere benefici sulla salute mentale.

La squadra di ricercatori ha esaminato gli effetti dell’aroma di vaniglia in risposta all’ansia, su un gruppo di volontari sani. I soggetti sono stati esposti alla fragranza per circa 10 minuti e, successivamente, è stata valutata la loro risposta all’ansia (monitorando la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna). Oltre a constatare una certa longevità degli effetti da aroma di vaniglia (sono durati diversi minuti dopo l’esposizione), gli esperti hanno individuato una riduzione significativa dei livelli d’ansia dei partecipanti.

L’odore di vaniglia, secondo gli scienziati, è in grato di attivare il nostro sistema nervoso parasimpatico, reo del rilassamento del corpo. Inoltre, la fragranza potrebbe aumentare i livelli di serotonina nel cervello, ovvero un neurotrasmettitore che regola l’umore, come la dopamina.

Ovviamente, siffatto aroma non può in nessun modo sostituire una specifica terapia farmacologia o psicologica per trattare l’ansia; tuttavia, è comunque interessante scoprire una correlazione di questo tipo. Beh, non vi resta che acquistare un delicato profumatore per ambienti agli estratti di vaniglia, da mettere nel luogo in cui lavorate o studiate!