DALL-E arriva in Microsoft Edge: è il primo browser ad integrarlo

Importante novità nell’ultima versione di Microsoft Edge. Il gigante di Redmond ha infatti annunciato che la release del proprio browser ora permette di accedere al generatore d’immagini basato sull’IA, DALL-E, direttamente dalla barra laterale.

La nuova funzione si chiama Image Creator e permette agli utenti di creare immagini utilizzando prompt testuali direttamente dal browser. Il funzionamento riprende a pieno quello di DALL-E di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine: saranno generate quattro immagini sulla base del testo fornito dall’utente. Se una di queste è di gradimento dell’utente, sarà possibile salvarla, altrimenti basterà modificare il prompt e generarne un’altra batteria.

Lo strumento Image Creator si trova nella barra laterale destra, ed almeno al momento non tutti gli utenti la visualizzano correttamente: probabile che Microsoft stia procedendo gradualmente. Se invece si ha accesso al generatore d’immagini e non lo visualizzate nella barra laterale, sarà possibile aggiungerlo manualmente facendo click sull’icona + e quindi attivare lo switch accanto ad Image Creator.

Si tratta dell’ennesimo passo in avanti che fa Microsoft con l’IA: nella giornata di ieri abbiamo spiegato come anche in SwiftKey sia arrivato Bing Chat, per modificare anche il tono dei messaggi. Microsoft sta puntando massicciamente sull'intelligenza artificiale, soprattutto dopo il maxi investimento in OpenAI.