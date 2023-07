C'è una nuova assurda teoria che spiega la formazione dei pianeti, ecco quale

Attraverso lo studio di un disco protoplanetario nello spazio profondo, un gruppo di ricercatori potrebbe aver compiuto un'insolita scoperta; dalle osservazioni è emerso infatti un nuovo possibile metodo per la nascita dei pianeti, da loro soprannominato "formazione planetaria a sandwich". Vediamo in cosa consiste.

Un disco protoplanetario è una regione dello spazio intorno ad una giovane stella in cui si accumulano gas e materia; questa aggregazione è ciò che porta infine alla formazione dei primi pianeti nel sistema (proprio in una regione di questo tipo il telescopio Webb ha trovato molecole cruciali per la vita).

Nel loro studio, il team di ricercatori ha dimostrato che due pianeti più grandi nel disco possono dare forma ad uno più piccolo, proprio come un sandwich. Ciò avviene perché i due pianeti restringono un flusso di polvere verso il loro interno; senza due corpi celesti esterni, la polvere si sarebbe accumulata formando un pianeta più grande, ma questa restrizione fa sì che la quantità di polvere e materia sia ridotta, dando vita ad un pianeta più piccolo rispetto ai due originali.

Seppur si tratti di una ricerca agli stadi iniziali, quest'ipotesi potrebbe spiegare la formazione dei pianeti più piccoli nel nostro Sistema Solare, come Marte e Urano, entrambi circondati da corpi celesti maggiori.

"Nell'ultimo decennio, le osservazioni hanno rivelato che nei dischi protoplanetari ci sono buchi ed anelli. I buchi sono dove ci aspettiamo di trovare i pianeti, i quali causano la formazione di anelli intorno a loro. Cosa accada in quegli anelli è una domanda importante per gli astronomi," ha commentato Farzana Meru, prof.ssa di fisica all'Università di Warwick.

Secondo lo studio della ricercatrice, in questi anelli potrebbe avvenire la nascita dei pianeti minori. Un'ipotesi sicuramente non convenzionale, ma che offrirebbe una nuova spiegazione applicabile anche alla formazione del nostro Sistema Solare.